Football - Du soutien pour Kylian Mbappé après son penalty raté

Kylian Mbappé: un tir au but manqué qui vaut son lot d’insultes.

L’élimination de la France par la Suisse à l’Euro a été un choc pour une frange de «supporters» des Bleus. Héros malheureux de ce huitième de finale à cause de son tir au but manqué qui a précipité la défaite de son équipe, Kylian Mbappé a ainsi été la cible de nombreux messages à la teneur plus que douteuse.