Du sport, oui, mais en petit comité et aspergé d’alcool

La réouverture de clubs dès lundi pose encore de nombreuses questions. La décision elle-même fait débat.

On n’a jamais autant vu de coureurs, cyclistes et sportifs de salon que ces dernières semaines. Grâce, en partie, à la fermeture forcée des fitness, qui touche à sa fin. La plupart des salles rouvriront ce lundi 11 mai, mais pas sans un plan de protection solide et des litres de désinfectant.

«Les clients doivent nettoyer les machines avant et après utilisation, et nos employés font une vérification fréquente, détaille Lilly Sulzbacher, porte-parole de la chaîne Activ Fitness. Les installations de force et de cardio sont ouvertes, les saunas sont fermés, les cours collectifs aussi. Les limiter à cinq personnes n’aurait pas de sens. On poursuit par contre notre offre en ligne.»

Certaines structures plus petites envisagent tout de même de reprendre une forme de présence, comme au club de yoga Shanti, à Genève. «Tout le monde a envie de se revoir et de retrouver cette énergie collective, explique sa responsable, Joyleen Rao. On sera à 4 plus un prof, tout en diffusant le cours en ligne, et en essayant de ne pas mélanger les groupes.» Avec sa petite structure indépendante, Marisa Pascale pourra envisager deux groupes de cinq, à bonne distance. «Le masque n’est pas obligatoire, mais j’en porterai un » , promet la fondatrice de Fit-Form à Colombier (NE).

Certaines règles restent floues, et dépendront peut-être de l’humeur des éventuels contrôleurs: si yoga et pilates sont autorisés, certaines techniques de crossfit induiront trop de contacts et seront bannies; les ouvertures sans personnel, pendant la nuit par exemple, sont également proscrites. Les clients à risques sont invités à rester chez eux en cas de crainte.