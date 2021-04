Caprices Festival - Du streaming en attendant des jours meilleurs

Le Caprices a enregistré ses DJ sets sur deux scènes aussi spectaculaires qu’insolites: au sommet des pistes à la Plaine Morte, à 3000 m, et au milieu d’une forêt, dans un restaurant abandonné. Ils seront diffusés vendredi 23 avril 2021 à 15h, sur Facebook, YouTube et Twitch. Luciano, Giorgio Maulini et Mathew Jonson y ont mixé. Ce dernier raconte: «Venant du Canada, j’ai l’habitude d’être entouré de forêts. Jouer ici, c’est donc un peu comme être maison.» Plus surprenant, Jonson n’a pas été troublé à l’idée de se produire devant des caméras. «L’énergie de la nature compense l’absence de public. Quand je compose, je suis tout seul dans mon studio. J’imagine donc dans ma tête les gens danser devant moi. Je visualise énormément les choses. Je fais donc pareil ici. Jouer devant personne est donc habituel», se marre le DJ qui vient, en outre, de lancer une école de deejaying… en ligne.