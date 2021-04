Avec Pat Burgener et Aliose, Marina Kaye partagera l’affiche de l’événement virtuel organisé par le festival Caribana, diffusé en direct depuis un lieu lausannois, le jeudi 22 avril 2021. Outre son célèbre hit «Homeless», la chanteuse française de 23 ans, domiciliée à Genève, interprétera avec son pianiste des titres de sa 3e galette, «Twisted», dévoilée le 6 novembre 2020.

Comment vit votre dernier album en date?

C’est compliqué. Il est paru le jour même où le gouvernement a annoncé les fermetures des salles. J’ai eu la pire sortie que l’on puisse avoir.

Vous l’avez bien vécue?

Non. Comme un deuil. Cet album, c’est neuf mois de ma vie, j’ai tout mis dedans, et je ne pourrai pas le défendre comme je le voulais. Puis, j’ai relativisé en me disant que je n’étais pas la plus à plaindre en cette période.

Le live stream, cela représente quoi pour vous?

À l’heure actuelle, c’est tout ce qu’il nous reste pour partager un moment avec le public. Je n’ai pas été bousculée par l’explosion de ce format. Du streaming, j’en faisais déjà, avec des showcases sur Facebook par exemple, bien avant la pandémie.

Donner un «vrai» concert, ça vous manque?

Artistiquement, tout me manque. Chaque période me rappelle à quel point les habitudes dans ma vie, rythmée depuis des années par des ­sessions d’écriture à Londres et aux États-Unis, puis des festivals, puis une tournée, m’ont été arrachées.

Malgré tout, vous gardez le sourire.

Cette pause m’a permis de me poser, de me construire une vie privée que je n’avais pas auparavant. Je me sens heureuse personnellement, mais frustrée en tant qu’artiste.