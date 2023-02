Cahors (F) : Du sursis après l’électrocution sur scène d’une chanteuse

Le responsable de l’éclairage a échappé à de la prison ferme suite au décès tragique de la chanteuse Barbara Weldens en 2017.

La chanteuse française, âgée de 35 ans et enceinte de six mois, s’était effondrée sur scène alors qu’elle se produisait pieds nus. YouTube/capture d’écran

L’association organisatrice d’un festival du Lot et un technicien ont été condamnés jeudi à Cahors respectivement à une amende de 20’000 euros et à de la prison avec sursis, suite au décès de la chanteuse Barbara Weldens, électrocutée sur scène en 2017. «Les Amis de la Butte», organisateurs du festival Léo Ferré, et le responsable de l’éclairage ont été reconnus coupables d’homicide involontaire. Un autre technicien, en charge de la sonorisation, a été relaxé.

Le 19 juillet 2017, la chanteuse française, âgée de 35 ans et enceinte de six mois, s’était effondrée sur scène alors qu’elle se produisait pieds nus, un soir d’orage, dans l’église des Cordeliers à Gourdon. L’enquête avait révélé des «dysfonctionnements électriques», liés notamment à du matériel luminaire «obsolète» et à un dispositif électrique inadapté, ayant conduit à l’accident.

Le responsable de l’éclairage, qui n’avait pas suivi de formation en électricité, mais exerçait depuis trente ans, a été condamné par le tribunal à 18 mois de prison avec sursis et à l’interdiction d’exercer son activité d’intermittent du spectacle pendant cinq ans. Le Parquet avait requis 24 mois d’emprisonnement, dont 18 avec sursis et une interdiction définitive d’exercer la profession. Cette décision «clôture l’histoire, c’était le plus important», a déclaré l’éclairagiste à la sortie du tribunal, précisant avoir «déjà arrêté de travailler» dans ce domaine.

L’association, qui avait embauché les techniciens sans avoir vérifié leurs qualifications professionnelles et n’avait pas contrôlé les installations électriques, a quant à elle écopé d’une amende de 20’000 euros, conformément aux réquisitions du Parquet.

Parties civiles satisfaites

Les parties civiles, dont la fille de Barbara Weldens, ainsi que son ancien conjoint, recevront entre 10’000 et 30’000 euros en réparation du préjudice moral. Me Denis Boucharinc, avocat des proches de la chanteuse, s’est dit satisfait du jugement. «Il fallait une condamnation sans accabler personne, pour l’exemplarité», a-t-il expliqué. «Cette mort a été un immense révélateur pour tous les techniciens du spectacle dans la France entière (…) Il faut que ce soit un immense avertissement», a-t-il ajouté.

Barbara Weldens avait été révélée en 2016 par le concours Jeune Talents du festival de musique Jacques Brel de Vesoul (Haute-Saône), et venait de sortir en 2017 son premier album studio, intitulé «Le grand H de l’homme». L’audience sur les intérêts civils est renvoyée au 13 septembre.