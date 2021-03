L’ancien syndic de Bière écope d’une amende et d’un sursis.

En février 2020 , pour effrayer un groupe de jeunes suspecté d’être à l’origine de multiples déprédations dans la commune, le syndic de Bière était monté sur un trottoir au volant de sa voiture et avait circulé ainsi sur plusieurs mètres, percutant l’un d’eux à la jambe, et blessant un autre. Ensuite, une altercation avait eu lieu entre l’agriculteur de 65 ans et des écoliers.