Un vieux rêve qui se réalise

Avant la pandémie, les Transports publics genevois «prêtaient» des chauffeurs à l’aéroport de Genève pour compléter leur équipe durant la haute saison, entre janvier et mars. Avec le Covid-19 et la réduction drastique de l’activité sur le tarmac, c’est désormais l’inverse qui se produit. «Nous avions besoin de nouvelles recrues en raison de départs à la retraite. C’est donc tout naturellement que nous avons sollicité Genève Aéroport. Ce partenariat nous permet de bénéficier d’un personnel expérimenté, qualifié et rapidement opérationnel et il offre à leurs collaborateurs l’occasion d’élargir leurs compétences. C’est une solution gagnant-gagnant», se réjouit François Mutter, chargé de communication des TPG. Ce dernier a eu l’occasion de discuter avec une participante à l’échange, pour qui conduire un bus en ville, «c’était comme un vieux rêve qui se réalise».