Logiciel : Du tonus pour les présentations PowerPoint

Microsoft va permettre de placer un flux vidéo dans les diapositives et proposer un service de coaching accompagnant l’orateur.

La firme de Redmond va intégrer les fonctions «cameo» et «studio d’enregistrement» pour rendre les réunions en direct plus vivantes – ou moins ennuyeuses – qu’il s’agisse d’une présentation PowerPoint préenregistrée ou partagée en direct. Les utilisateurs auront des recommandations pour placer de manière optimale leur visage sur les diapositives de leur présentation. Ils pourront aussi intégrer un flux en direct provenant de Teams, le service maison de vidéo conférence.

Coach de la partie

En attendant le métavers

Le géant de l’informatique lance cette nouvelle série de fonctions pour répondre à une nouvelle ère du travail réparti entre domicile et bureau. Au fil du temps, les présentations PowerPoint sont devenues très stéréotypées. Avant la pandémie, le géant informatique avait déjà lancé Sway, une alternative en ligne à PowerPoint plus intuitive et interactive. Mais les experts prédisent que l’avenir aux réunions immersives où le même Microsoft s’est déjà positionné et affiche ses ambitions.