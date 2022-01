Football américain - Du Viagra pour lutter contre le froid?

Bartholomew Edward Scott est un ancien joueur de NFL, qui a passé onze saisons dans la meilleure ligue du monde sous les couleurs des Baltimore Ravens et des New York Jets. Aujourd'hui, il est commentateur pour la chaîne ESPN et ses analyses sont très appréciées. Même si en fin de semaine dernière, il a donné un conseil pas tout à fait politiquement correct à Josh Allen, le quarterback des Buffalo Bills, qui s'apprêtait à affronter les New England Patriots en match de wild card des play-off de NFL.