Le Château Bel Air Marquis d’Aligre 1996 est censé être un vin parfaitement équilibré, très concentré, offrant une structure tannique savoureuse et raffinée avec des notes fruitées, expliquent des critiques sur le web. Mais c’est une odeur de pourriture, ainsi que des bouchons dégradés, que l’acheteur a découverts. «C’était juste imbuvable!» clame-t-il. Il a ouvert une vingtaine de bouteilles et toutes étaient dans le même état. L’amateur de bon vin n’a pas poursuivi ses vérifications. Il ajoute que, «du moment qu’il s’agit d’une enchère publique, on peut admettre que quelques bouteilles aient mal vieilli, mais là c’est trop».