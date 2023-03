Du vrai lait de vache… sans vache? 

Il est désormais possible de reproduire des aliments en laboratoire et en cuve grâce à la fermentation. Mais quels sont les arguments en faveur du lait de laboratoire?

L’année dernière, nous avions déjà abordé le sujet de la fermentation de précision dans une interview avec la spécialiste de la nutrition Hanni Rützler. Grâce à une technologie de pointe, il est possible de recréer des levures et des nutriments spécifiques pour aboutir à des substituts du lait et du fromage avec de la protéine de caséine reconstituée. Dans ce contexte, on parle couramment de lait et de produits laitiers de laboratoire.

C’est quoi, le lait de laboratoire?

Grâce à l’ADN des vaches, des organismes comme des champignons peuvent produire les protéines nécessaires. Le matériel génétique des vaches est introduit dans ce que l’on appelle la microflore, ce qui permet aux champignons de produire des protéines de lait identiques à celles des vaches. La microflore se nourrit de plantes. Au final, on obtient du lait basé sur l’ADN des vaches et contenant les mêmes protéines, mais sans avoir à traire une vache. En effet, le lait de laboratoire est entièrement produit dans des cuves de fermentation.

«La fermentation de précision est une technologie phare. Les produits laitiers identiques aux produits naturels peuvent tout aussi bien être fabriqués en Antarctique que dans une station spatiale», comme l’a expliqué le Dr Grzegorz Kubik de l’institut Fraunhofer IGB de Stuttgart sur la chaîne de télévision allemande SWR.

Le lait de laboratoire est certes basé sur l’ADN de vaches, mais il est fabriqué en cuves de fermentation. Getty Images/iStockphoto

Arguments en faveur du lait de laboratoire

L’alimentation végétalienne connaît un succès grandissant, mais les résultats des recherches ne devraient pas que réjouir les végétariens et végétaliens. En effet, les comportements d’achat des consommateurs ne sont pas uniquement influencés par l’élevage d’animaux, mais aussi par la protection du climat. Et le lait de laboratoire marque des points à ce niveau, car, d’après l’entreprise Perfect Day qui a participé à son élaboration, sa fabrication serait nettement plus respectueuse de l’environnement et du climat avec «97% d’émissions de gaz à effet de serre en moins, 99% de consommation d’eau potable en moins et 60% de consommation d’énergie en moins par rapport au lait traditionnel».

Les vaches ont mauvaise réputation lorsqu’il s’agit de la question climatique. Le lait de laboratoire serait, quant à lui, meilleur pour l’environnement. Getty Images

Les entreprises suisses qui misent sur le lait de laboratoire

Le groupe international Unilever soutient déjà le projet de commercialisation du lait de laboratoire. Une fois commercialisable, il sera notamment utilisé pour la fabrication de la célèbre crème glacée Ben & Jerry’s. Selon Andy Sztehlo, responsable R&D Produits glaces chez Unilever, un tel produit pourrait être disponible d’ici un an environ. Qu’en est-il des autres entreprises en Suisse? «Nous observons avec intérêt le développement de méthodes proches de la nature et bio-fermentées pour la production de protéine de lactosérum», déclare Simone Burgener, porte-parole et responsable de la communication chez Emmi Management AG.

Mais il y a encore actuellement de nombreux points d’interrogation concernant la production de protéines de lait bio-fermentées, notamment en ce qui concerne leur autorisation et leur adoption par les consommateurs. «Nous voyons ici des parallèles avec l’engouement précoce pour les substituts végétaux à la viande et au lait, avec les scénarios et les problèmes que l’on connaît», explique Simone Burgener.

Le lait traditionnel reste dans les rayons

La société Emmi rappelle avoir déjà plus de 20 ans d’expérience dans la production d’alternatives végétales aux produits laitiers. «Pour nous, ce domaine est une niche stratégique dans laquelle nous sommes présents avec succès sur le marché depuis quelques années avec nos marques végétaliennes, comme Beleaf en Suisse», précise-t-elle. Néanmoins, l’entreprise continue de produire des produits laitiers traditionnels.

Chez Emmi, on observe avec grand intérêt les innovations telles que le lait de laboratoire. Emmi Management AG