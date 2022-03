États-Unis : Dua Lipa accusée de plagiat

La chanteuse britannique est la cible d’une plainte. Son tube «Levitating» ne serait pas complètement original.

Dua Lipa est dans de sales draps. Une plainte pour plagiat a été déposée le 1er mars 2022 devant une cour de Los Angeles. Elle émane d’Artikal Sound System. D’après TMZ, ce groupe de reggae basé en Floride estime que la Britannique de 26 ans, qui jouera à Zurich le 20 mai 2022 , a plagié le titre «Live Your Life», sorti en 2017, pour créer «Levitating», publié en 2020. Ce tube est un des plus grands succès de la chanteuse. Il a été écouté près de 450 millions de fois sur Spotify et son clip a été vu 475 millions de fois sur YouTube.

Le site américain note que les «deux chansons sonnent de manière terriblement similaire, en particulier le refrain». Si les paroles sont évidemment différentes, le rythme, lui, est presque identique. En plus de Dua Lipa, la major Warner, le label de l’artiste, ainsi que les coproducteurs de «Levitating» sont au rang des accusés. On se souvient que récemment Maneskin, gagnant de l’Eurovision 2021, ou Torey Lanez avaient été accusés de plagiat. Une des affaire les plus retentissantes reste toutefois celle qui avait opposé Robin Thicke et Pharrell Williams aux héritiers de Marvin Gaye autour de «Blurred Lines». En 2018, après une longue procédure, les deux premiers avaient été condamnés à payer près de 5 millions de dollars.