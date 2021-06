Dua Lipa chantera à Zurich en mai 2022

Concert : Dua Lipa chantera en Suisse en 2022

La chanteuse a dû déplacer sa tournée européenne prévue à l’automne 2021. Elle en a profité pour ajouter des concerts, dont un à Zurich.

Bonne nouvelle pour les fans helvétiques de Dua Lipa . Leur idole chantera dans notre pays en 2022. Elle se produira au Hallenstadion à Zurich, l’une des plus grandes salles de Suisse, le 20 mai 2022. La billetterie ouvrira le 2 juillet 2021 à 10 heures.

En parallèle, la Britannique de 25 ans, lauréate du Meilleur album de pop aux Grammies en 2021, a annoncé qu’elle devait repousser sa tournée européenne qui aurait dû se dérouler à l’automne 2021. «J’ai le cœur complètement brisé de ne pas pouvoir tourner au Royaume-Uni et en Europe en septembre et octobre 2021. Conservez vos billets, ils restent valables pour les dates reportées. J'ai hâte d'être de retour sur scène et de vous retrouver tous. J’ai même aussi ajouté des dates (ndlr: dont fait partie celle de Zurich)», a posté Dua Lipa sur les réseaux sociaux.