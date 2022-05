Dua Lipa rejoint le casting de Barbie

Cinéma : Dua Lipa fait ses premiers pas en tant qu’actrice

La chanteuse londonienne sera à l’affiche du film «Barbie». Elle rejoindra ainsi Margot Robbie et Ryan Gosling.

Habituée de la scène et à survoler les charts, Dua Lipa sort des sentiers battus. La chanteuse de 26 ans, qui a récemment été accusée de plagiat , sera pour la première fois de sa carrière à l’affiche d’un film, et pas n’importe lequel.

Selon The Sun, la Londonienne rejoindra le casting du long métrage consacré à «Barbie». Réalisé par Greta Gerwig, le film mettra en scène Margot Robbie et Ryan Gosling, dans les rôles de Barbie et Ken. Si on ignore encore tout du rôle de Dua Lipa, on sait que le film sortira en salle américaine le 23 juillet 2023.