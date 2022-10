États-Unis : Dua Lipa serait amoureuse d’un célèbre animateur

La chanteuse sortirait avec Trevor Noah, présentateur du «Daily Show». Ils ont été vus ensemble à New York et ils ont échangé un baiser.

Dua Lipa ne serait plus un cœur à prendre, après avoir été au centre d’un triangle amoureux . C’est en tout cas ce qu’affirme le «Daily Mail», photos à l’appui. La chanteuse britannique, qui adore «Les démons de minuit» , a été vue, mercredi 27 septembre à New York, avec l’animateur sud-africain Trevor Noah, 38 ans.

Le couple a d’abord partagé un repas dans un restaurant jamaïcain de l’East Village. En sortant, Dua et Trevor se sont embrassés dans la rue avant de se faire un câlin. Ce qui n’a pas échappé aux paparazzis qui guettaient en embuscade. Un témoin a raconté au quotidien britannique: «Au restaurant, ils étaient assis côte à côte à l’écart de tout le monde. C’est clair, ils étaient à fond l’un sur l’autre. Ils sont partis ensemble et ont marché. Ils s’arrêtaient pour se prendre dans les bras et s’embrasser». D’après le «Daily Mail», il se pourrait que la chanteuse et l’animateur se soient rencontrés lors des Grammy Awards, en avril 2022, Noah étant le présentateur de la cérémonie.