Royaume-Uni : Dua Lipa serait au milieu d’un triangle amoureux

La chanteuse britannique a été vue danser collé-serré avec Aron Piper. Or, ce dernier a galoché FKA Twigs sur TikTok.

Depuis que Dua Lipa a rompu avec Anwar Hadid , fin 2021, on ne lui connait pas de nouvelle relation sérieuse. Ça pourrait bien changer. En effet, «The Sun», a repéré sur Twitter une vidéo de la chanteuse britannique de 26 ans où elle apparait très proche de l’acteur germano-espagnol Aron Piper, vu dans la série de Netflix «Elite». Sur cette séquence, tournée dans un club de Madrid samedi 4 juin 2022 où s’était arrêtée la tournée mondiale de Dua Lipa , on les voit même danser collé-serré.

Or, ces images auraient été tournées la veille de la diffusion sur TikTok d’une vidéo de dix secondes où le comédien de 25 ans embrasse langoureusement la chanteuse FKA Twigs, 34 ans. Sur son compte, c’est l’incompréhension. «Je ne comprends plus rien. D’un coup, il est avec Dua Lipa et ensuite avec elle. Je suis perdue», a commenté une abonnée de FKA Twigs. D’autres pensent que ce roulage de galoches a été réalisé «pour un clip ou une pub pour du parfum». «Dua Lipa pourrait s’être retrouvée dans un triangle amoureux de pop star», a, pour sa part, estimé le tabloïd britannique. Pour l’heure, aucune des parties impliquées n’a pipé mot.