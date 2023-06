La chanteuse Dua Lipa critique le gouvernement britannique

«Ce sont des commentaires mesquins. Ils m’ont fait mal. C’est un manque de vision et ça dénote une étroitesse d’esprit», a taclé Dua Lipa, dans les colonnes du «Sunday Times», dimanche 4 juin 2023. Celle qui est née à Londres en 1995 de parents kosovars-albanais qui étaient arrivés dans le pays trois ans auparavant, a ajouté qu’elle pensait que la capitale anglaise était davantage un «amalgame de cultures qui faisait partie intégrante de la ville». «Malheureusement, les déclarations du gouvernement reflètent ce que beaucoup de gens pensent. Quels que soient nos efforts pour changer de rhétorique, il y en aura toujours certains qui estimeront que les immigrés viennent en Angleterre pour prendre des emplois, alors qu’ils sont venus ici pour gagner leur vie en travaillant incroyablement dur. On quitte son pays uniquement par nécessité, par crainte pour sa famille», a-t-elle affirmé, en appelant au passage à plus d’«empathie».