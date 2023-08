Armin van Buuren bat deux records au Burj Khalifa à Dubaï

Armin van Buuren est déjà une légende de la musique électronique. Le Néerlandais de 46 ans, qui s’est produit à l’after de la Street Parade à Zurich en août 2023, vient d’entrer encore un peu plus dans l’histoire. En mixant sur une terrasse du 149e étage du Burj Khalifa à Dubaï (le plus haut gratte-ciel du monde avec ses 828 m), il a réalisé le DJ set joué le plus haut sur un building. Et ce n’est pas tout.