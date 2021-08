Narcotrafic : Dubaï confirme l’arrestation d’un baron de la drogue italien en fuite

Raffaele Imperiale, interpellé le 4 août, avec son bras droit, était recherché depuis six ans. Il vivait dans l’émirat sous une fausse identité, rapporte mercredi la police dubaïote.

Les autorités de Dubaï ont confirmé mercredi avoir arrêté l’un des barons de la drogue italiens les plus recherchés par la justice de son pays et sur le plan international, qui était en fuite depuis six ans.