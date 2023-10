Dubaï: elle touche le bras d’une douanière, et son calvaire commence

L’incident est survenu lors d’une escale à Dubaï, lors d’un voyage entre Istanbul et New York. Detained in Dubai

Le cauchemar d’Elizabeth Polanco de los Santos est enfin terminé. L’étudiante américaine de 21 ans va pouvoir quitter Dubaï et prendre un avion qui la ramènera à New York, après un calvaire ayant commencé le 14 juillet. Ce jour-là, la jeune femme a pris un avion à Istanbul direction New York, avec une escale à Dubaï. Lors de ce qui devait être un bref passage à l’aéroport émirati, des douanières ont demandé à Elizabeth de retirer un dispositif de compression qu’elle portait autour de la taille après avoir subi une opération.

Selon la New-Yorkaise, les agentes lui ont jeté des regards peu sympathiques et ont semblé se moquer de ses cicatrices, raconte le «Guardian». Cela n’a pas empêché la jeune femme de doucement tapoter le bras d’une d’entre elles pour lui demander de l’aide afin de remettre son dispositif. D’après Detained in Dubai, une organisation d’aide aux étrangers rencontrant des problèmes aux Émirats arabes unis, les agentes ont considéré le geste de la voyageuse comme «une agression et une insulte». Elizabeth a été retenue plusieurs heures dans une pièce, tandis que les douanières déposaient formellement plainte contre elle.

La douane aéroportuaire fait appel

L’étudiante a dû signer un document rédigé en arabe, puis a tenté de reprendre un avion vers New York. Mais les autorités aéroportuaires lui ont annoncé qu’elle était frappée d’une interdiction de voyager et qu’elle ne pouvait pas quitter le territoire. Le 24 août, la justice a condamné Elizabeth à payer 10’000 dirhams (2500 francs), somme de laquelle la jeune femme s’est acquittée. Le problème, c’est que les responsables de la douane aéroportuaire ont fait appel de cette décision, empêchant l’étudiante de rentrer chez elle.

«Ils voulaient soit la mettre en prison, soit faire pression sur elle pour qu’elle leur verse un dédommagement», estime Radha Stirling, responsable de l’organisation Detained in Dubai. L’Américaine a appris qu’elle risquait jusqu’à un an de prison, alors qu’elle avait déjà dépensé environ 50’000 francs en frais judiciaires et pour se loger. Compte tenu de la complexité du fonctionnement de la Cour d’appel de Dubaï, Elizabeth s’attendait à être détenue encore au moins six mois aux Émirats, même si elle obtenait gain de cause.

Contre toute attente, la police dubaïote a annoncé mardi à la new-yorkaise qu’elle allait être emmenée à l’aéroport, où son passeport allait lui être rendu, et qu’elle pourrait rentrer chez elle. «Je suis si heureuse. J’ai vraiment besoin de me soulager de ce poids», a écrit la jeune femme à Detained in Dubai. Malgré cette bonne nouvelle, l’organisation a appelé le département d’État des États-Unis de revoir ses avertissements aux voyageurs, afin d’y «inclure le risque de fausses allégations et d’extorsion de fonds».