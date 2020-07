Football

«Dubaï est ouvert» à l’OL

L'Olympique lyonnais arborera un sponsor spécial sur son maillot pour son match amical face à Nice samedi.

Après s’être baladés face au club valaisan de l’US Port-Valais (2e ligue) mercredi à Evian (12-0), Lyon poursuit sa préparation avec un adversaire un peu plus coriace. Les Lyonnais affrontent Nice samedi soir au Groupama Stadium.

Et pour marquer le coup lors de ce premier match de la saison en France pour l’OL, les joueurs porteront un maillot un peu spécial. Ils devront en effet arboré un maillot floqué du message promotionnel «Dubai is Open».

Deuxième plus gros contrat de sponsoring

Et comme l’OL a officialisé l’accord en février dernier contre 20 millions d’euros par an, soit le deuxième plus gros contrat de sponsoring en France derrière le PSG, le sponsor s’est permis de rappeler que la destination de Dubai accueillera de nouveau les touristes à partir du 7 juillet.