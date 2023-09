Jessica Thivenin fait des révélations sur Manon et Julien Tanti

En se plaignant d’une séance de padel annulée, Jessica Thivenin a fait des révélations sur Manon et Julien Tanti. Tous installés à Dubaï, ils avaient pris l’habitude de s’organiser des rendez-vous sportifs, mais il semblerait que cela ne soit plus possible. «Je suis dégoûtée parce que jeudi, on ne joue pas avec les Tanti. On ne joue plus avec eux. Ils ne s’entendent pas sur le terrain. On ne va pas se mentir, je vais être honnête avec vous, c’est la faute de Julien. Il est trop dur et invivable», a révélé mardi 26 septembre 2023 dans une vidéo sur Snapchat celle qui reconnaît être une mère sévère.