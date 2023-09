Deux inculpés après la plus grosse saisie de cocaïne en Irlande

Deux hommes ont été inculpés vendredi en Irlande après la saisie record dans le pays de plus de 2,2 tonnes de cocaïne à bord d’un cargo, d’une valeur estimée à 157 millions d’euros, a indiqué le bureau du procureur. Les deux hommes, originaires du Royaume-Uni et d’Ukraine, sont poursuivis pour conspiration en vue d’importation de stupéfiants. Selon la police, cette saisie de drogue est la plus importante jamais réalisée en Irlande.