Grande-Bretagne

Dublin juge l’accord post-Brexit de «nécessité absolue»

Conclure un accord de libre-échange entre Londres et l’Union européenne est indispensable selon le premier ministre irlandais Micheal Martin qui a rencontré Boris Johnson.

Le premier ministre anglais Boris Johnson et son homologue irlandais Micheal Martin se sont rencontrés jeudi à Belfast.

Le nouveau premier ministre irlandais Micheal Martin a déclaré jeudi être tombé d’accord avec son homologue britannique Boris Johnson sur la «nécessité absolue» de conclure un accord de libre-échange post-Brexit entre Londres et l'Union européenne, malgré le manque de progrès dans les négociations.

«Nous sommes tous les deux convenus de l’absolue nécessité de (conclure) un accord de libre-échange qui serait exempt de droits de douane et de quota», a déclaré M. Martin à la télévision irlandaise RTE, vantant cela comme «la meilleure solution possible pour l’UE, le Royaume-Uni et les entreprises situées sur l’île d’Irlande».