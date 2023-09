TikTok commence à héberger les données des Européens en Irlande

«Notre premier centre de données à Dublin, en Irlande, est désormais opérationnel et la migration des données des utilisateurs européens vers ce centre a déjà débuté, tandis que nos deux autres centres en Norvège et en Irlande sont en cours de construction», a indiqué TikTok, filiale du géant chinois ByteDance, dans un communiqué publié mardi. Ce transfert doit se poursuivre jusqu’à fin 2024, date à laquelle les trois centres de données seront en fonctionnement. Ce projet, baptisé Clover et annoncé en mars, représente pour TikTok un investissement annuel de 1,2 milliard d’euros (plus de 1,14 milliard de francs).