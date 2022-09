Motocyclisme: Ducati domine... en attendant la pluie

Johann Zarco a réalisé le meilleur chrono des deux premières séances d’essais libres, vendredi, sur le circuit de Buriram. AFP

On attendait une première journée d’essais libres du GP de Thaïlande copieusement arrosée, on a eu droit à quelques averses, quelques rayons de soleil aussi et, pour la catégorie-reine MotoGP, une piste sèche aussi bien le matin que l’après-midi. Dans ces conditions et alors que la météo annonce encore beaucoup d’eau pour la journée de samedi, il était essentiel de travailler pour la course, au cas où celle-ci se déroulerait sur le sec, mais surtout d’assurer un chrono directement qualificatif pour la superpole de samedi après-midi.

Après la démonstration matinale de Marc Márquez – oui, oui, celui qui affirmait la veille qu’il allait faire profil bas! - on eût droit dans l’après-midi au désormais traditionnel tiercé Ducati, dans l’ordre, sur le circuit de Buriram: Johann Zarco, Francesco Bagnaia et Jorge Martin. Suivent Marc Márquez (Honda), Fabio Quartararo (Yamaha) et Jack Miller (Ducati). Journée en revanche compliquée pour les deux pilotes Aprilia, puisqu’aussi bien Aleix Espargaró que Maverick Viñales pourraient bien devoir passer par la première phase de qualification, samedi, comme Enea Bastianini.

Deux nouveautés

L’autre information du jour, c’est la présentation du calendrier (provisoire) du championnat du monde 2023: 21 courses entre le 26 mars (Portimão) et le 26 novembre (Valencia), avec deux nouveautés: un GP au Kazakhstan le 9 juillet, et une première en Inde, sur le circuit de Buddh, le 24 septembre. Précision: ces deux tracés ne sont pas encore homologués. Autre précision: l’Espagne n’aura plus que trois GP (disparition de celui d’Aragón).