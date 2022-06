Motocyclisme: Ducati joue les rouleaux-compresseurs

Marc Márquez, le «King of the Ring» - l’Espagnol s’est imposé lors de ses onze dernières visites sur le Sachsenring, une fois en 125 cm³, deux autres en Moto2 et à huit reprises en MotoGP – est de retour en Espagne, après une nouvelle opération subie à son bras droit, il y a deux semaines, aux Etats-Unis. On imagine qu’il ne rate rien de ce qui se passe dans l’est de l’Allemagne et il aura vu que son meilleur chrono absolu du tourniquet du Sachsenring, une marque réalisée en 2019, a été mise à mal par Francesco «Pecco» Bagnaia, qui a même fait mieux que Márquez à deux reprises.