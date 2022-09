Motocyclisme: Ducati prend d’emblée la main à Motegi

Et c’est réussi pour les deux Ducati officielles (Jack Miller et Francesco Bagnaia), c’est réussi pour le champion du monde en titre Fabio Quartararo (Yamaha) et pour le troisième du classement intermédiaire de l’exercice 2022, Aleix Espargaró (Aprilia). C’est réussi encore pour Marc Márquez (Honda), auteur du sixième chrono. C’est en revanche raté pour le vainqueur du GP d’Aragón Enea Bastianini et pour le second Français du MotoGP, Johann Zarco, tous deux victimes de chutes (sans conséquences physiques) dans les ultimes minutes décisives d’une séance d’essais libres au parfum prononcé... de qualification.