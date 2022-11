MotoGP: Ducati en tête à Valence

Luca Marini s’est montré le plus rapide, vendredi à Cheste. IMAGO/Action Plus

Qu’on le veuille ou non, qu’ils le disent ou non, la tension existe sur le circuit Ricardo Tormo, à Cheste, près de Valence, où se déroulera dimanche le dernier GP de la saison 2022. Une course décisive, titre MotoGP en jeu, pour Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati) et celui qui est encore le tenant de la couronne, le Français Fabio Quartararo (Yamaha).

Si le ciel est superbe, le vent s’est invité en cette première journée d’essais libres, plusieurs chutes à l’appui (sans conséquences physiques), dont les deux de Marc Márquez, finalement premier des non-Ducati au terme des deux séances de ce vendredi.

Quartararo a du rythme

Tension, disait-on? On a ainsi vu Bagnaia commettre quelques inexactitudes, avant de faire le nécessaire l’après-midi pour s’assurer une place dans le top 10 provisoire. Quartararo, lui, a fait ce qu’il devait. Et il l’a fait très bien. En tête dans la matinée, finalement huitième, le Français est assurément celui qui a montré le rythme le plus intéressant. Première partie de mission remplie, donc, pour le challenger, qui devra encore tout donner samedi pour s’assurer idéalement une place en première ligne. Histoire de prolonger le suspense.

Quartararo et Bagnaia qui se marquent, l’homme du jour a été Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, premier d’un triplé Ducati, devant Jorge Martin et Jack Miller. Cette démonstration de force de Desmosedici illustre le côté «mission quasi impossible» qui attend Quartararo en course. Car si on peut imaginer un souci pour Bagnaia, il sera très compliqué au Français de remplir la deuxième case obligatoire de la donne, soit la victoire.