Motocyclisme: Ducati trop fort pour Fabio Quartararo

En s’élançant de la deuxième ligne, avec deux Ducati et l’Aprilia d’Aleix Espargaró devant lui, Quartararo savait qu’il devait prendre tous les risques dans les premiers tours; las pour lui et pour la foule, il s’est retrouvé bloqué dans la première chicane, huitième seulement à la fin du premier tour. La course venait à peine de commencer que les chances françaises de victoire s’étaient déjà envolées.

Devant, les trois Ducati de Bagnaia, Miller et Bastianini étaient trop fortes; Rins d’abord, Mir un peu plus tard, se retrouvaient à terre avec leur Suzuki. Restait à savoir quelle Desmosedici allait s’imposer. Bastianini, déjà vainqueur à deux reprises cette saison, allait s’emparer de la deuxième place à la mi-course, avant de revenir dans le sillage de Bagnaia, qui n’allait pas résister à la pression de son compatriote: au vingt et unième tour, «Pecco» commettait une première erreur, il devait élargir sa trajectoire et, un peu plus loin, il n’évitait pas la chute. Bastianini venait de frapper une nouvelle fois, Jack Miller assurant un doublé à Ducati, devant A. Espargaró et les deux Français, Fabio Quartararo (qui a tout essayé, en vain, dans le dernier tour) et Johann Zarco.