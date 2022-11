DuckDuckGo propose son app Android pour rester discret

Android : DuckDuckGo propose son app pour rester discret

Avec comme devise de protéger la vie privée en ligne, DuckDuckGo dans sa version application pour Android fait office de navigateur web et de moteur de recherche. Elle intègre une fonction nommée «protection contre le suivi des applications» qui permet de bloquer le pistage de l’ensemble des applications installées sur un smartphone, y compris lorsqu’on ne l’utilise pas. DuckDuckGo, qui s’est lancé sur Mac il y a quelques mois, peut lister le genre de données que les applications ont tenté de collecter avant de les bloquer. Cette option, désactivée par défaut, s’enclenche dans les paramètres de l’application sous le menu dédié à la protection où il est possible de sélectionner les apps pour lesquelles activer l’option antipistage.

«L’utilisateur Android moyen possède 35 applications sur son smartphone. D’après nos tests, nous avons déterminé qu’un appareil avec 35 applications peut subir entre 1000 et 2000 tentatives de suivi chaque jour, et contacter plus de 70 entreprises spécialisées dans le pistage en ligne», explique DuckDuckGo sur son blog.