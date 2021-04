États-Unis : Duel à couper le souffle entre un arc-en-ciel et une tornade

Un phénomène rare a été observé vendredi près de la frontière entre le Texas et l’Oklahoma.

Vendredi dernier, au moins six tornades ont été observées dans la région, en plus de nombreux cas de forte grêle et de vents violents. Personne n’a été blessé. Un nouvel épisode était attendu pour ce mardi dans une partie du Texas et de l’Oklahoma.