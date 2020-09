États-Unis : Duel à distance dans le Minnesota entre Biden et Trump

Les deux candidats à l’élection présidentielle américaine se sont rendus dans le Minnesota, où a débuté le début du vote anticipé en personne.

Deux candidats dans le même État: le président américain Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden font campagne vendredi dans le Minnesota. Le locataire de la Maison-Blanche prononcera dans la soirée un discours en plein air sur un aéroport dans la ville de Bemidji.

«Combien de gens à travers l’Iron Range, combien de chaises vides autour de la table le soir à cause de ses manquements et de son égoïsme», a lancé Joe Biden, après la visite d’un centre de formation d’un syndicat, près de Duluth. «Les temps sont durs, le chômage a augmenté», a-t-il souligné. Déplorant sa gestion de la crise sanitaire qui a fait près de 200’000 morts aux États-Unis et plombé la première économie mondiale, il avait la veille appelé le président «à démissionner».