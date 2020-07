E-sport

Duel acharné pour le retour de la compétition sur «Fortnite»

Le Polonais Teeq et le Norvégien MrSavage ont fait la course en tête jusqu’au bout du suspense dimanche, lors de la finale européenne de la DreamHack Open Fortnite.

Les choses sérieuses ont repris ce week-end sur «Fortnite». Abstraction faite des Trios Cash Cups hebdomadaires, la première DreamHack Open Fortnite a donné le coup d’envoi de la compétition sur le battle royale d’Epic Games après le lancement de la troisième saison. En Europe, c’est le Polonais Teeq qui s’est imposé in extremis dimanche devant le Norvégien MrSavage, au terme d’une course folle.



Ouvert à tous et doté d’un montant en jeu de 250’000 dollars, ce nouveau tournoi mensuel solo en ligne a logiquement attiré une bonne partie des meilleurs joueurs mondiaux. Après les deux vagues qualificatives vendredi et les demi-finales samedi, c’est donc sans surprise que l’on a retrouvé des superstars telles que Benjyfishy, Mongraal ou encore Merijn parmi les 100 qualifiés pour la grande finale. Et cette dernière a bien failli tourner en un remake de la DreamHack Anaheim de février.