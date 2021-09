Fribourg - Duel Chassot-Ridoré pour succéder à Levrat aux États

La première, avocate de profession et âgée de 56 ans, a été conseillère d’État de 2002 à 2013. Elle était en charge notamment de l’instruction publique. Son engagement lui a valu de terminer en tête, lors des élections de 2006 et 2011. Puis, elle a démissionné pour devenir directrice de l’Office fédéral de la culture. Dans cette élection complémentaire, son parti espère récupérer le siège perdu en 2019, après la non réélection de Beat Vonlanthen qui avait été devancé de peu, et après un long suspense, par la PLR Johanna Gapany.