Le principal enjeu pour Lausanne ce soir reste d’honorer son Stade de la Pontaise, dans lequel l’équipe évolue depuis plus de 65 ans, et qui ne sera plus la maison du club à l’avenir. En effet, le LS jouera bientôt au Stade de la Tuilière (photo), une enceinte comptant 12 000 places et qui sera enfin inaugurée le 29 novembre prochain face à YB, si tout va bien. Oui, « enfin », car le projet a dix ans de retard.