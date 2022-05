Football : Duel de prestige en finale de la Ligue des championnes

Le FC Barcelone, tenant du titre, affronte Lyon, septuple vainqueur de la compétition, ce samedi à Turin (19h). Qui de Putellas ou de Hegerberg soulèvera le trophée?

Le doublé catalan ou le retour des Lyonnaises ? La finale de Ligue des championnes, samedi (19h00) à Turin, offre un duel de haut vol entre Barcelone, inarrêtable tenant du titre, et Lyon, club référence déterminé à reconquérir son trône.

Après avoir délaissé tous leurs titres en 2021, en France et en Europe, les Lyonnaises sont proches de retrouver les sommets. Et pour réaffirmer leur suprématie continentale, elles ne pouvaient rêver d’une meilleure affiche.

«Notre histoire, on est là pour l’écrire. Il y a deux équipes, un trophée. Moi, j’ai faim donc je ferai tout pour repartir avec. Ce sera à nous de faire mal quand il faudra faire mal», a lancé la capitaine Wendie Renard, qui aborde sa 10e finale de C1 «comme si c’était la première».

Un Barça transfiguré

«Une fois qu’on a fait le deuil de cette finale, on a pu apprendre de nos erreurs, comprendre là où nous étions et ce qu’il fallait faire pour passer à la vitesse supérieure, pour devenir l’équipe que nous sommes aujourd’hui», a reconnu vendredi la capitaine Alexia Putellas, auteure d’un doublé en demi-finale aller (5-1) contre Wolfsburg devant plus de 91’000 spectateurs au Camp Nou.