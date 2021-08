Duel entre «Connard» et «Petite bite» sur l’A1

Deux automobilistes ont multiplié insultes et comportements irresponsables sur l’autoroute en juin 2020, entre Lausanne et Chavornay. La course-poursuite s’est terminée par un pugilat.

Certains automobilistes ont la sensibilité à fleur de peau quand ils sont au volant. C’est le cas de S. , qui conduit une BMW, et de D. , propriétaire d’une Dacia. Le 3 juin 2020, vers 17h, leurs regards se sont croisés et toisés sur l'autoroute A1 entre Lausanne et Yverdon-les-Bains, peu après l'aire de repos de Bavois. Si, même au terme de l’instruction, les circonstances restent troubles, plusieurs autres automobilistes ont vu les deux conducteurs belliqueux se défier sur plusieurs kilomètres. Entre absence de distance de sécurité, freinages intempestifs, dépassement par la voie de droite et gros mots, ils ont rivalisé en attitudes irresponsables et dangereuses, sans aucune considération pour les autres usagers. S a traité D. de «Connard» et celui-ci a répliqué par un cinglant «Petite bite».