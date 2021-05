Pandémie : Duel entre tourisme suisse et industrie du voyage

L’évolution de la pandémie et les conditions fixées aux voyageurs par Berne seront décisives pour le tourisme indigène et à l’étranger. Le secteur réclame une aide de 3 milliards.

Le «SonntagsBlick» note que, pour cet été se joue un duel entre tourisme intérieur et industrie du voyage, balnéaire notamment. Car, si la situation sanitaire s’améliore, laissant présager de beaux jours pour le tourisme intérieur, de nombreux Suisses préfèreront probablement partir.

«Je parie que la Suisse sera plus vide cette année que l’année dernière», lance Christian Laesser, professeur de tourisme à l’Université de Saint-Gall. Cependant, tout dépend des conditions de voyage à l’étranger et de la liste des pays à risque publiée par l’OFSP: «Elle est le plus grand cadeau offert au tourisme national, car pour l’instant elle dissuade les gens de voyager à l’étranger», note-t-il.