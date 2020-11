Élections cantonales – Jura : Duel PDC – PCSI pour le 5e siège avec les Verts en embuscade

Quatre des cinq ministres sortants semblent avoir assuré leur place au gouvernement jurassien. Le chrétien-social indépendant (PCSI) David Eray doit faire face à Stéphane Babey (PDC).

Les Jurassiens choisissent dimanche leurs cinq ministres lors du second tour de l’élection au Gouvernement dans un contexte marqué par la crise du Covid-19. Les regards se portent sur le PDC qui tentera de regagner son 2e siège à l’exécutif perdu en mars.

Réflexe régionaliste

Verts en embuscade

Les Verts pourraient jouer dimanche les trouble-fêtes avec Céline Robert-Charrue Linder, arrivée au 7e rang le 18 octobre. Fort de leur succès au Parlement, ils ont décidé de se maintenir dans la course et pourraient prendre des voix au ministre PCSI.

Pour ce second tour, les Verts et le PS soutiennent mutuellement leurs candidates. Cette alliance a pour objectif de doter le canton du Jura d’un gouvernement à majorité de gauche et féminine. Le PDC et le PLR appellent à voter pour leurs candidats respectifs mais aussi pour ceux du centre-droit en général.