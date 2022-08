Kenya : Duel serré pour la présidence, les appels à l’unité se multiplient

«Ne créez pas de chaos»

Depuis leur vote de mardi, les Kényans retiennent leur souffle devant ce duel présidentiel qui pourrait être l’un des plus serré de l’histoire du pays. Leur patience est unanimement saluée dans un pays qui a connu ces dernières décennies plusieurs épisodes de tensions et violences post-électorales, parfois sanglantes. Dimanche, William Ruto et Raila Odinga se sont rendus dans des églises de la capitale Nairobi. Chemise blanche et veste légère, William Ruto s’est montré serein, et n’a fait aucune déclaration. Raila Odinga, vêtu d’une tunique bleue, sa couleur de campagne, a, lui, récité une prière de Saint-François: «Je veux devenir un instrument pour apporter la paix, guérir, unir et garder l’espoir vivant dans notre pays».