Présidentielle française : Duel télévisé à distance pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen

À quatre jours du premier tour de l’élection présidentielle en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont succédé sur TF1 mercredi soir.

Les favoris de la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés à distance mercredi soir sur TF1 au moment où, selon les sondages, l’écart entre les deux se réduit comme peau de chagrin, chacun insistant sur le pouvoir d’achat des Français.

Ce duel décalé intervient en toute fin d’une campagne inédite, ballottée entre pandémie du Covid et guerre en Ukraine, à quatre jours d’un scrutin indécis et qui pourrait être marqué par une forte abstention, approchant ou dépassant le record de 2002 (28,4%). Le président sortant puis sa rivale d’extrême droite sont intervenus l’un après l’autre dans le cadre de l’émission du 20H00 de TF1, «Dix minutes pour convaincre».

Interrogés pour savoir quelle serait leur première mesure s’ils étaient élus le 24 avril, chacun a évoqué le maintien du pouvoir d’achat mis à mal par la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l’énergie notamment, ainsi que l’inflation. Pour Emmanuel Macron, il s’agira de «maintenir un bouclier pour le prix du gaz et de l’électricité», et d’indexer les pensions de retraite sur l’inflation «dès cet été».