Football

Dugarry dérape: «Messi est à moitié autiste»

Christophe Dugarry a encouragé Antoine Griezmann à mettre une tarte à Lionel Messi, «un gamin qui fait 1 m 50».

Christophe Dugarry s’est emporté durant un débat autour de la relation difficile entre Lionel Messi et le Français Antoine Griezmann au FC Barcelone.

Dans son émission «Team Duga» diffusée mercredi sur RMC, Christophe Dugarry s’est emporté durant un débat autour de l’utilisation et du traitement d’Antoine Griezmann au FC Barcelone.

«Il a peur de quoi ?», a-t-il demandé en faisant allusion à Antoine Griezmann, systématiquement snobé sur le terrain par Lionel Messi. «Il a peur d’un gamin qui fait 1m50 et qui est à moitié autiste? Il a qu’à lui mettre une tarte dans sa gueule à Messi s’il a un problème. Au bout d’un moment, il faut sortir ses cojones dans le vestiaire».

Avant de s’emporter en cours d’émission, Dugarry s’était montré plus mesuré dans ses propos, en expliquant que Griezmann devrait aller voir Messi pour régler leurs problèmes. «Il a perdu confiance, ses performances ne sont pas bonnes», a dit Dugarry au sujet de l’attaquant français champion du monde en 2018. «C’est vrai que Lionel Messi pourrait lui faire un peu plus de passes, mais sincèrement ça ne me choque pas. Griezmann perd des ballons.»