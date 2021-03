«Présidents» : Dujardin en Sarko: «Ils ont besoin de lunettes au casting!»

Une nouvelle photo de l’acteur dans le rôle de l’ancien président français a été publiée et elle ne convainc guère les internautes.

Le 10 mars 2021, une nouvelle photo du tournage du long métrage a été partagée par BFMTV sur Twitter. Sur le cliché, on voit Jean Dujardin et Grégory Gadebois, le premier en Sarkozy, le second en François Hollande. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les internautes ont eu du mal à reconnaître celui qui a dirigé la France entre 2007 et 2012.