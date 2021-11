Variant Omicron: Suisses bloqués en Afrique du Sud

Interdiction de vols : D’un jour à l’autre, ces Suisses se sont retrouvés dans la galère pour rentrer

La suspension du trafic aérien depuis les pays d’Afrique australe laisse des touristes dans l’incapacité de rentrer. La Confédération et les compagnies aériennes sont en contact pour effectuer des vols.

Namibie aussi concernée

C’est notamment le cas de Jérôme, 38 ans, en voyage avec sa femme en Namibie. «Notre vol avec British Airways prévu samedi est annulé. Nous ne savions rien de ce nouveau variant, la situation est très détendue ici et nous n’avions qu’un accès limité à internet», raconte-t-il. Le couple cherche à rentrer via d’autres liaisons, tout en sachant que les billets s’arrachent désormais à prix d’or.

Martina, 21 ans, se trouve au Cap où elle a travaillé comme bénévole pour une oeuvre de bienfaisance. Elle non plus ne sait pas comment elle pourra rentrer et s’étonne de la panique qui a saisi le monde. «L’agitation a l’air d’être bien plus forte en Europe. Ici, c’est plutôt calme», dit-elle. Son retour étant prévu la semaine prochaine, tout n’est pas perdu et les liaisons pourraient être rétablies d’ici là.