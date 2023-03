Gruyère (FR) : D’un jour à l’autre, près de 300 enfants sont sur le carreau

Toutes les structures d’accueil des Zoubilous, situées à Bulle et Enney, seront fermées dès ce mercredi. Les parents ne l’ont appris que mardi.

Les structures d’accueil des Zoubilous, à Bulle et à Enney, ont été fermées du jour au lendemain. Getty Images/iStockphoto

Les Zoubilous, ce sont deux crèches, une maternelle et une structure d’accueil extrascolaire, réparties entre Enney et Bulle (FR). Toutes seront fermées dès ce mercredi et les parents n’en ont été avertis que mardi. Près de 300 enfants sont concernés par cette décision abrupte, ainsi qu’une trentaine de collaborateurs.

La société qui chapeaute les structures des Zoubilous fait face à une situation de surendettement, indique le site de «La Liberté». Mais le Service de l’Enfance et de la Jeunesse fribourgeois semblait prêt à laisser ces lieux d’accueil ouverts jusqu’à la fin de l’année scolaire. Seule exception: une crèche ouverte sans autorisation à Bulle, qui aurait dû cesser son activité dans une dizaine de jours. Les autorités, et notamment l’association intercommunale Option Gruyère, s’emploient activement à trouver au plus vite des solutions pour les enfants laissés sur le carreau. Elle demande au parents de ne pas la contacter par téléphone mais de leur adresser dans les plus brefs délais un courriel mentionnant tous les détails et les besoins de placement de leurs enfants.

L’automne dernier, c’est à Préverenges (VD) que des parents s’étaient eux aussi retrouvés sans solution de garde du jour au lendemain. Mais dans ce cas, ce sont les autorités cantonales qui avaient décidé de fermer la crèche Montessori, qui pouvait accueillir une cinquantaine d’enfants. Elles mettaient en avant le manque de personnel qualifié employé dans la structure et la sécurité des petits. Un mois plus tard, on apprenait que l’école Montessori de Préverenges avait elle aussi fermé.

