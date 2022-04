Photographe jugé à Fribourg – D’une peine de 11 ans de prison pour des viols à la libération avec effet immédiat 

Un photographe amateur a été acquitté pour viol et contrainte sexuelle par le Tribunal cantonal fribourgeois. (images d’illustration) AFP

Il vient de passer 14 mois de prison après sa condamnation par le Tribunal de la Sarine, en janvier 2021, à 11 ans de privation de liberté pour des abus sexuels sur une dizaine de femmes, dont deux cas de viol et neuf de contrainte sexuelle. Le photographe amateur de 46 ans a été bien inspiré de faire recours au Tribunal cantonal (TC). Un recours gagnant et un désaveu cinglant pour le tribunal de première instance et le Ministère public.

«Sur la base du dossier, en particulier des photos et des vidéos tournées à l’insu des parties plaignantes, de la correspondance échangée entre les protagonistes avant et après les faits dénoncés et sur la base des déclarations des parties, la Cour cantonale a retenu qu’aucune plaignante n’a été forcée ni physiquement ni psychiquement à subir une atteinte à son intégrité sexuelle.»

Ni menace ni violence

Les juges cantonaux fribourgeois ont également exclu toute menace ou violence envers dix plaignantes. «Le fait que les rapprochements sexuels se soient déroulés lors de shootings photos n’était pas de nature à induire des pressions psychiques suffisantes constitutives d’une contrainte au sens de la loi», a déclaré le TC. La Cour a, par conséquent, écarté les délits de contrainte sexuelle et de viol.

«Aucune des plaignantes, toutes majeures sexuellement, n’a donné des signes évidents et déchiffrables d’une éventuelle opposition.» Tribunal cantonal fribourgeois

Le prévenu a déclaré que les relations étaient consenties. «Je n’ai jamais imposé quoi que ce soit. Proposé et suggéré, peut-être. Mais à aucun moment je n’ai forcé quelqu’un», a-t-il soutenu.

Condamné pour les films en cachette

En revanche la culpabilité du photographe amateur pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’est pas contestée. Il a lui-même admis avoir filmé les plaignantes à leur insu entre 2014 et 2015. Il a exprimé ses regrets au Tribunal. Pour ces faits, il a été condamné à 30 mois de prison dont 15 ferme. La partie ferme de la peine ayant déjà été quasiment exécutée, le TC a ordonné la libération immédiate du quadra.

Dans une déclaration commune, les deux avocats du photographe jubilent. «Le premier verdict était une sorte de mutation de l’ère #MeToo, imbibée de réprobation morale. Le Tribunal cantonal a rigoureusement restitué la présomption d’innocence et celle du consentement à un acte sexuel», ont salué Me Yaël Hayat et Me Philippe Bardy.

«Cette affaire démontre les dérives tragiques des accusations en matière sexuelle qui surgissent au hasard d’un consentement revisité.» Les avocats du recourant