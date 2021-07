Valais: liberté de la presse - D’une possible censure à la relecture des citations

Président du gouvernement, Frédéric Favre revient à des standards en matière de communication. Le Valais ne deviendra pas un état totalitaire. Vendredi, dans une note interne, l’élu PLR avait donné son feu vert afin de réglementer les relations entre son département - celui de la sécurité, des institutions et du sport - et les médias.

Le politique n’a pas traîné, comme l’indique ce mardi matin le «Walliser Bote». Ce lundi, Frédéric Favre a en effet publié une directive actualisée. Les passages délicats ont été remodelés. Les demandes de renseignements devront être envoyées, «si possible» et non plus systématiquement, par écrit, comme c’est le cas dans le canton de Vaud.