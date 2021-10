Cinéma : «Dune» surfe sur le box-office nord-américain pour son lancement

Avec son casting quatre étoiles, le film de Denis Villeneuve fait carton plein dans les salles obscures outre-Atlantique.

Sortie simultanée

Le film, au thème environnemental sous-jacent, a récolté 40,1 millions de dollars entre vendredi et dimanche, alors même que sa sortie a eu lieu de manière simultanée sur les grands écrans et sur la plateforme de streaming HBO Max.

Sorti il y a déjà plusieurs semaines dans d’autres pays, «Dune» a engrangé 180 millions de dollars dans le reste du monde , et Denis Villeuve, réalisateur de films de science-fiction comme «Blade Runner 2049» et «Premier Contact», espère pouvoir transformer la saga en dyptique.

Michael Myers de retour

«Venom: Let There Be Carnage» est quatrième avec 9,1 millions. Tom Hardy y joue le journaliste d’investigation Eddie Brock, dont le lien symbiotique avec un extraterrestre appelé Venom lui donne des super-pouvoirs.