Cardi B et Beyoncé

Duo annulé après une fuite sur le Net

Cardi B et Beyoncé avaient commencé à travailler sur un titre en commun en 2017. Il ne verra très probablement jamais le jour.

En 2017, l’ingénieur du son Michael Ashby avait partagé sur Instagram une capture d’écran de son ordi. On y distinguait «Cardi B ft. Beyoncé demo». La Toile s’était immédiatement emballée, avant que Cardi B ne tente de calmer le jeu. Trois ans plus tard, on attend toujours cette collaboration entre les deux mégastars américaines. Selon le producteur du titre, J. White Did It, elle n’est pas près de se concrétiser.